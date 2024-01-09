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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:55

Шойгу потребовал поддерживать боеготовность ядерной триады РФ на высоком уровне

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о необходимости поддерживать на самом высоком уровне боеготовности ядерную триаду страны для обеспечения стратегического баланса в мире.

"С учетом характера военных угроз и военно-политических рисков верховный главнокомандующий поставил перед нами ряд первоочередных и системных задач. Одна из ключевых - поддержание на самом высоком уровне боеготовности ядерной триады, что обеспечивает стратегический баланс в мире", - сказал Шойгу во вторник на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

"Продолжим оснащать армию и флот самым современным вооружением, в том числе основанным на технологиях искусственного интеллекта и новых физических принципах", - сообщил он.

Шойгу также отметил, что ВС РФ сосредоточат усилия на всестороннем снабжении войск, участвующих в специальной военной операции на Украине.

"Будем наращивать поставки наиболее востребованных образцов. В частности, формировать серийную линейку беспилотных летательных аппаратов - от сверхмалых до тяжелых ударных", - заявил глава Минобороны.

Минобороны Сергей Шойгу
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