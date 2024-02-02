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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Президент РФ заявил о практически полном обновлении стратегических ядерных сил

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Стратегические ядерные силы России на сегодняшний день обновлены практически полностью, на 95%, их морская составляющая - почти на 100%, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин.

Об этом Путин сообщил, выступая в Туле на форуме Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Все для Победы!".

"Таких же результатов будем добиваться и по оснащению армии и флота всей линейкой обычных вооружений, включая перспективные образцы нового поколения. И мы эти планы обязательно вместе с вами реализуем", - сказал глава государства.

Предприятия ОПК и конструкторские бюро при этом "будут гарантировано обеспечены заказами на годы вперед", будут обновлены и расширены производственные линии, подчеркнул президент.

Владимир Путин
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