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Правительство РФ отнесло алкогольные мороженое и десерты к спиртному

Правительство РФ отнесло алкогольные мороженое и десерты к спиртному
Фото: Getty Images

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ отнесло алкогольные мороженое, десерты и некоторую другую продукцию к спиртному.

Это следует из распоряжения, подписанного 29 декабря 2023 года и размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, мороженое, замороженные фруктовые и овощные десерты, шербеты и смеси для их приготовления, а также пищевой лед с содержанием этилового спирта более 0,5% объема готовой продукции, исключены из перечня пищевой продукции, которая не является алкогольной.

В отношении этой продукции могут быть приняты и другие регуляторные меры.

Как сообщалось, в ноябре прошлого года Минфин предложил ограничить предельное содержание спирта в мороженом и аналогичных замороженных десертах с нынешних 7-10% до 1,2%.

"Сейчас крепость замороженных десертов достигает 7-10%, как в слабоалкогольных напитках. При этом распространение алкогольного мороженого не ограничено, продукт не подпадает под действие закона о регулировании алкогольного рынка и установленных им ограничений, - говорилось в материалах ведомства. - В результате алкогольное мороженое может свободно продаваться в парках и вблизи детских учреждений. Ограничений, запрещающих продажу подобных десертов детям и подросткам, нет".

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