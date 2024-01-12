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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:15

В Роспотребнадзоре приветствовали отнесение алкомороженого к спиртному

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В Роспотребнадзоре решение правительства РФ об отнесении алкогольного мороженого к спиртному, отметив, что мороженое может быть только безалкогольным, сообщила глава ведомства Анна Попова во время пресс-завтрака, приуроченного к Дню российской печати.

Она отметила, что когда ведомство выявило мороженое с содержанием алкоголя, было выдвинуто предложение, которое в последующем приняло правительство.

В РоссииПравительство РФ отнесло алкогольные мороженое и десерты к спиртномуПравительство РФ отнесло алкогольные мороженое и десерты к спиртномуЧитать подробнее

"Мороженое всегда ассоциируется с детством, это продукт, который употребляют беременные женщины, маленькие дети и люди с определенными ограничениями здоровья, и оно никогда не ассоциировалось с алкогольной продукцией. Наше предложение было поддержано, решение состоялось и мы, безусловно, его приветствуем и очень рады тому, что сегодня правовая основа для того, чтобы хоть какую-то часть алкоголя добавлять в продукцию полностью ушла", - добавила Попова.

Ранее правительство РФ отнесло алкогольные мороженое, десерты и некоторую другую продукцию к спиртному.

Анна Попова Роспотребнадзор
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