Жильцам пострадавших из-за аварии на котельной квартир в Климовске помогут с ремонтом

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Владельцам квартир, чье имущество пострадало из-за аварии на котельной в микрорайоне Климовск городского округа Подольск, компенсируют ущерб, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области во вторник.

"Будем или компенсировать деньгами, или делать ремонт - что вы выберете. Должна быть инспекция, которая подтвердит факт. А батареи будем менять бесплатно, чтобы у всех жителей было в квартирах тепло", - приводятся в сообщении слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Глава региона также попросил жителей Климовска оставаться дома во время подачи отопления, чтобы не допустить новых локальных аварий. Он отметил, что при пуске тепла существуют нюансы, которые требуют большого внимания.

4 января из-за аварии на котельной Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ) без отопления остались жильцы 176 многоквартирных домов в микрорайоне Климовск. В двух третьих из них теплоснабжение уже восстановлено.