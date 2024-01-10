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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:55

Что случилось этой ночью: среда, 10 января

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Бандиты захватили столичную телестудию в Эквадоре и захватили журналистов в заложники. Студия была освобождена в результате штурма полиции.

- Президент Эквадора объявил режим вооруженного конфликта внутри страны. Так он отреагировал на массовые погромы и захват заложников боевиками наркокартеля.

- Белоруссия рассматривает возможность открытия порта в Приморье. Об этом сообщил посол Минска в Москве Дмитрий Крутой.

- Жильцам пострадавших из-за аварии на котельной квартир в Климовске помогут с ремонтом. Им компенсируют материальные потери, либо проведут работы.

- Высадка американских астронавтов на Луну перенесена на сентябрь 2026 года. Об этом заявил глава NASA.

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