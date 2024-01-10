Минобороны РФ сообщило об отражении за сутки семи атак ВСУ на трех направлениях

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие за минувшие сутки отразили семь атак украинских войск на купянском, южнодонецком и запорожском направлениях, сообщило министерство обороны РФ в среду.

"На купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 21-й и 32-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Терны и Синьковка Харьковской области. Противник потерял до 145 военнослужащих, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля", - сказано в сообщении.

В ходе контрбатарейной борьбы на данном направлении поражены артиллерийская система М777, гаубицы Д-20 и Д-30, информирует ведомство.

По его данным, еще две атаки противника отражены на южнодонецком, одна - на запорожском направлениях.

На южнодонецком направлении действиями подразделений группировки войск "Восток" при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка (ДНР). Нанесено поражение живой силе противника в районе населенного пункта Парасковиевка (ДНР). ВСУ потеряли свыше 170-ти военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и боевая машина РСЗО "Град", говорится в пресс-релизе.

На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили атаку штурмовой группы 3-й бригады нацгвардии Украины в районе населенного пункта Работино. Нанесено поражение скоплениям живой силы 117-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ севернее населенного пункта Новопрокоповка. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих и три автомобиля, информирует Минобороны России.

На краснолиманском направлении подразделения группировки "Центр" при поддержке армейской авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва (ЛНР), а также Серебрянского лесничества. Уничтожено до 190 военнослужащих противника, две боевые бронированные машины и два автомобиля, говорится в сводке.

На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск грамотными действиями во взаимодействии с оперативно-тактической, армейской авиацией и артиллерией, нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 23-й, 24-й, 28-й, 42-й, 93-й механизированных и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Богдановка, Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка. Потери противника составили до 280-ти военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, две боевые машины пехоты Bradley, три боевые бронированные машины "Козак", 15 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубицы Д-20 и Д-30, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также склад артиллерийских боеприпасов, сказано в сообщении.

Нанесено поражение двум бригадам ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщают в министерстве.

"На херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 38-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны на правом берегу Днепра в районах населенных пунктов Тягинка и Республиканец Херсонской области", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате ударов потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, два автомобиля, а также артиллерийская система М777.

Российские военные в течение суток поразили склад боеприпасов, два цеха сборки беспилотников ВСУ.

"Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток поражены: радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, склад боеприпасов, два цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, 113 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 121 районе", - отмечается в сообщении.

По данным Минобороны РФ, средствами противовоздушной обороны перехвачены три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган".

В военном ведомстве сообщили, что уничтожены 34 украинских беспилотника в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.