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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Губернатор Чукотки попросил усилить господдержку внутренних авиаперевозок

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Внутренние авиаперелеты нуждаются в дополнительной господдержке, сообщил губернатор Чукотки Владислав Кузнецов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в среду.

"Наша цель, чтобы раз в неделю из населенного пункта (Чукотского автономного округа - ИФ) в Анадырь можно (было - ИФ) улететь. Сейчас в некоторых населенных пунктах это не так, две недели и более. Здесь у нас, конечно, довольно большие расходы по субсидированию внутренних авиаперелетов, потому что обоснованные тарифы гораздо выше, чем могут позволить себе люди. К сожалению, на уровне Российской Федерации не существует такой программы, которая бы поддерживала в должной мере внутренние перелеты. Владимир Владимирович, если возможно, буду просить министерства тоже об этом подумать", - сказал Кузнецов.

По словам главы региона, "затраты очень большие, субсидии, которые позволяют доводить (цены на авиабилеты - ИФ) до приемлемого экономического уровня для людей, ложатся полностью на бюджеты".

Губернатор Чукотки добавил, что в следующем году предприятие "Чукотавиа" приобретет в лизинг два вертолета, что позволит улучшить ситуацию с внутрирегиональными авиаперевозками.

Владимир Путин Чукотавиа Анадырь Чукотка
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