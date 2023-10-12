Минфин вновь не поддержал субсидии на местные авиаперевозки на Дальнем Востоке

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Минфин РФ в очередной раз не поддержал предложения о включении в федеральный бюджет субсидий на местные авиаперевозки в Дальневосточном федеральном округе, сообщил замглавы Минтранса Игорь Чалик.

"Минтранс в этом году в четвертый раз, вот четыре года подряд предлагал предусмотреть в бюджете субсидии на софинансирование расходных обязательств местных перевозок. К сожалению, Минфином наши предложения не поддерживаются. В частности, на 2024 год мы предлагали предусмотреть, 7,4 млрд рублей. Но, повторю, к сожалению, предложение не поддержано", - сказал Чалик на заседании комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Замруководителя департамента бюджетной политики в отраслях экономики Минфина Екатерина Раймхен подтвердила это.

"Мы действительно писали отрицательные заключения на эти проекты. Считаем, что это все-таки полномочия субъектов. Мы в рамках программы "Развитие транспортной системы" субсидируем межрегиональные перевозки, и сейчас в законопроекте это более 22 млрд рублей, из которых минимум 16 млрд рублей идут на Дальний Восток. На маршруты, которые внутри Дальнего Востока межсубъектовые, либо с остальными субъектами связаны", - заявила она.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, комментируя реплику Раймхен, пояснил, что она говорит про субсидии на авиаперевозки между центральной частью РФ и Дальним Востоком, а также между субъектами внутри ДФО. Минтранс же предлагает субсидировать перевозки внутри этих субъектов.

"Мы, конечно, поддерживаем здесь Минтранс, поддерживаем Дальний Восток – это субсидирование внутри регионов. Пока что правила, которые действуют для всей страны, здесь нам для Дальнего Востока поменять не удалось, хотя дальневосточные регионы по размеру они, конечно, многие больше, чем три региона или пять регионов, - отметил Чекунков. - Чукотку взять – 700 тыс. (тут и далее квадратных - ИФ) км. Забайкалье – почти 700 тыс., Якутия – 3 млн км, Хабаровский край – 700 тыс. км. Это большая европейская страна. И лететь из Хабаровска в (село имени - ИФ) Полины Осипенко – это то же самое, что лететь из Москвы куда-нибудь, ну, я думаю, плюс-минус, в Нижний Новгород или даже дальше".

В феврале этого года Минтранс публиковал проект постановления правительства, регламентирующий правила софинансирования из госбюджета местных авиаперевозок в ДФО и Арктической зоне. В 2023 году на эти цели Минтранс рассчитывал получить 7,2 млрд руб., в 2024 году - 7,6 млрд руб. Суммы были рассчитаны исходя из данных, представленных 16 субъектами, включая Якутию (запросила на два года 4,5 млрд руб.), Чукотский автономный округ (2,2 млрд руб.), Красноярский край (2 млрд руб.), Камчатский край (1,2 млрд руб.), Амурскую область (670 млн руб.). При этом отмечалось, что общая сумма не учитывает потребности в субсидиях Приморского края, который не предоставил данные.

Сейчас местные авиаперевозки субсидируются из региональных бюджетов, но финансовое состояние ряда субъектов не позволяет в полной мере обеспечить их развитие, указывали авторы проекта. В целом местные авиамаршруты распределены по территории страны "крайне неравномерно": в основном они сохранились в труднодоступных регионах с суровыми климатическими условиями и неразвитой сетью регулярных наземных сообщений. По итогам 2018 года по маршрутам местных перевозок было перевезено 1,9 млн пассажиров, из них 97% приходятся всего на 14 субъектов, приводил данные Минтранс.

Пока в РФ действует три ежегодные федеральные программы субсидирования пассажирских авиаперевозок: между регионами в обход Москвы, между центральной частью страны и Дальним Востоком, Крымом и Калининградом, а также внутри ДФО (субсидии получает единая авиакомпания "Аврора"). На вторую и третью программу в проекте бюджета на 2024 год заложено 10,3 и 6,7 млрд руб. соответственно.