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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Семь человек стали жертвами ДТП в Пензенской области

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Столкновение минивэна с грузовиком в Пензенской области в ночь на четверг унесло жизни семи человек, сообщает портал "МВД-Медиа".

ДТП произошло около 3:00 по московскому времени на 504-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал". Двигавшийся в сторону Москвы минивэн выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Volvo.

"В результате ДТП в минивэне семь погибших и двое пострадавших", - говорится в сообщении.

Пензенская область М5 Урал
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