До восьми выросло число жертв автоаварии в Пензенской области

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Количество погибших в результате ДТП с участием минивэна и грузовика в Нижнеломовском районе Пензенской области увеличилось до восьми.

"В результате ДТП погибли восемь человек, находившиеся в микроавтобусе, включая водителя, еще один пассажир пострадал", - сообщает региональное следственное управление СКР.

Ранее сообщалось о семи погибших и двух пострадавших.

По факту ДТП возбуждено дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

ДТП произошло около 03:00 четверга на 504-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал". Двигавшийся в сторону Москвы минивэн выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Volvo.

Прокуратура Пензенской области уточняет, что столкнулись грузовик Volvo с прицепом с пензенскими регистрационными знаками и микроавтобус JAC M3 с иностранными регистрационными номерами.