Путин поддержал предложение о субсидировании морских перевозок продукции АПК

Президент пообещал "обязательно проработать" этот вопрос

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение о субсидировании перевозок продукции АПК морским транспортом и пообещал его "обязательно проработать".

"Мы субсидируем перевозки при экспорте продукции, в том числе аграрной. Для того, чтобы стабилизировать цены внутри страны, можно подумать о субсидировании каботажных перевозок. Я полностью согласен, - заявил Путин на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа. - Мы обязательно это проработаем, точно совершенно сформулируем соответствующее поручение правительству. И Минэкономразвития поработает, и Минтранс поработает, и Минсельхоз. Мы это все взвесим".

"Считаю, что это целесообразно. Не хочу сейчас команды раздавать, но мы обязательно посчитаем", - сказал он.

Предложение субсидировать морские перевозки на встрече внес гендиректор ООО "Агротек" Владимир Рубахин. "Необходимо распространить те льготы, которые существуют на железной дороге, на перевозки морем. Именно для предприятий, занимающихся производством продуктов питания. Это очень важно для удаленных районов", - сказал он, уточнив, что "до 40% удорожания килограмма зерна идет именно за счет морской составляющей".