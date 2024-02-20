Минсельхоз сообщил, что РФ в 2023 г. экспортировала продукции АПК на $43,5 млрд

Это предварительная оценка, "будут еще досчеты", заявили в ведомстве

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - РФ в 2023 году экспортировала продукции АПК на $43,5 млрд, сообщила первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут на зерновом форуме в Дубае во вторник.

"В целом экспорт по прошлому году составил $43,5 млрд, но может чуть больше, будут еще досчеты. Одна из основных позиций - экспорт зерновых. Мы поставили за прошлый год 66 млн тонн нашим партнерам, в том числе 51 млн тонн пшеницы", - заявила она, подчеркнув, что РФ сохранила первом место в мире по экспорту пшеницы.

По ее словам, в этом году потенциал поставок зерна на внешние рынки оценивается в 70 млн тонн. "Планы у нас понятные, исходим из внутренней потребности и потребности наших партнеров. Возможный потенциал поставок на внешние рынки зерновой продукции - порядка 70 млн тонн. Такую поставку видим по этому году. И зернобобовой продукции 4 млн тонн, - сказала она. - Безусловно, будем смотреть, что нужно странам и, исходя из этого, будем корректировать свои планы производства".

Лут уточнила, что основными партнерами РФ являются страны ЕАЭС, Северной Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии. "Фактически сейчас это наши ключевые партнеры, страны, с которыми мы выстраиваем наши отношения", - сказала она.

В 2022 году экспорт продукции АПК РФ, по данным ФТС, составил $41,3 млрд.

Говоря о ценовой ситуации на рынке, Лут заявила, что "на любом рынке, в том числе и зерновом, растет внутренняя себестоимость производства". "За последние два года серьезно выросла стоимость логистики, именно внутренней. Внешняя логистика является достаточно волатильной, она всегда влияет на конечную цену, поэтому, исходя из этих факторов, необходимо все это учитывать в рамках формирования конечной стоимости зерна", - сказала она.

"Тем не менее, мы считаем, что российская зерновая продукция является одной из наиболее доступных по соотношению "цена/качество", и Россия будет дальше продолжать поддерживать такую позицию", - подчеркнула Лут.

Более того, сказала она, сейчас Минсельхоз обсуждает возможность предоставления гарантий для ключевых партнеров для поставок необходимых объемов зерновых, которые нужны странам для поддержания продовольственной безопасности. "В принципе вопрос цены - это вопрос согласования, который возможен в рамках нашей дискуссии. Тем не менее, мы считаем, что основное - это гарантии. Такие гарантии страна может давать, и здесь мы призываем партнеров, коллег идти по этому пути", - заявила Лут.

Она также сообщила, что основными рисками во внешней торговле в настоящее время являются расчеты. "У нас постоянно возникают ситуации, постольку поскольку доля расчетов в национальных парах (нацвалютах - ИФ) невысокая, до 10% по нашей зерновой продукции", - констатировала она.

Лут напомнила, что сбор зерна в РФ в 2023 году составил 147 млн тонн, в том числе 96 млн тонн пшеницы.