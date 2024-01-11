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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов доставлен в СКР для допроса

Удальцова подозревают "в причастности к оправданию терроризма", сообщил источник

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов доставлен в Следственный комитет России для допроса, сообщила "Интерфаксу" его адвокат Виолетта Волкова.

"После обыска Удальцов был доставлен в СК, и в настоящее время ожидают адвоката для проведения следственных действий. Я направляюсь туда", - сказала адвокат.

Она пояснила, что статус Удальцова, как и претензии следствия будут понятны после допроса.

В свою очередь источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу", что СК подозревает Удальцова "в причастности к оправданию терроризма".

По итогу допроса следователь решит вопрос с мерой пресечения.

Ранее в четверг Удальцов сообщил об обыске у него дома.

В КПРФ отметили, что "Удальцов является лидером "Левого фронта", "Левый Фронт" в свою очередь входит в штаб протестных действий КПРФ, который возглавляет зампредседателя ЦК партии Владимир Кашин. "Все действия "Левого фронта координируются с штабом протестных действий КПРФ", - сказал в четверг "Интерфаксу" секретарь ЦК КПРФ Александр Ющенко.

"Что конкретно предъявляется Удальцову, пока мы не знаем, юридические службы партии готовы оказывать ему поддержку. Конкретные решения и оценки будут делаться по итогам получения сведений от правоохранительных органов", - также отметил Ющенко.

СКР Сергей Удальцов Виолетта Волкова
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