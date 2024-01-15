Защита обжаловала арест Сергея Удальцова

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Арест координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова, обвиняемого в оправдании терроризма, обжалован, сообщил его адвокат Дмитрий Аграновский.

"Я подал апелляционную жалобу на арест Удальцова, в которой прошу Мосгорсуд отменить постановление о заключении его под стражу и освободить", - сказал Аграновский "Интерфаксу".

По его словам, защита Удальцова считает его арест незаконным и необоснованным.

Дата рассмотрения жалобы в Московском городском суде станет известна позднее.

Басманный суд Москвы 12 января по ходатайству следствия заключил Удальцова в СИЗО до 15 февраля.

Удальцову предъявлено обвинение в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Вину он не признает.

По словам Удальцова, в качестве оправдания терроризма следствие вменяет ему посты в поддержку участников "марксистского кружка" из Уфы, проходящих фигурантами уголовного дела о террористическом сообществе.

В 2014 году Удальцов был осужден на четыре с половиной года колонии по делу об организации массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года и подготовке к организации дальнейших беспорядков на территории РФ. В августе 2017 года он освободился из колонии, отбыв полный срок наказания.