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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

ЦИК РФ предложит законодателям уточнить статус кандидата в президенты

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Центризбирком России после проведения выборов в марте 2024 года обратится с предложением к законодателям с просьбой уточнить статус кандидата в президенты, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

"Мы со своими коллегами посоветовались, и после уже избирательной кампании попросим, обратимся с предложением к нашим законодателям, чтобы все-таки упорядочить это высокое звание, статус кандидата в президенты", - сказала Памфилова на заседании комиссии в четверг.

По ее словам, в настоящее время "идет некая девальвация такого высокого звания, как кандидат на должность президента".

"Поскольку в законодательстве у нас есть понятия "выдвинутый кандидат" и "зарегистрированный кандидат", вокруг этого есть определенное недопонимание", - отметила она.

ЦИК РФ Элла Памфилова
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