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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:15

В избирательный фонд Путина поступило более 472 млн рублей

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В избирательные фонды претендентов в кандидаты и кандидатов в президенты всего поступило более 516 260 000 рублей, в фонд Владимира Путина, в частности, поступило более 472 203 000 рублей, следует из данных на сайте Центризбиркома.

30 млн рублей поступило в избирательный фонд главы партии ЛДПР Леонида Слуцкого, 10 млн рублей - в фонд кандидата от "Новых людей" Владислава Даванкова.

Председатель ЦИК Элла Памфилова говорила, что пока в выборах участвуют 11 человек, восемь из них выдвинуты политическими партиями, трое пошли на выборы самовыдвиженцами. Официально зарегистрированы три кандидата в президенты - Леонид Слуцкий, Владислав Даванков и кандидат от КПРФ Николай Харитонов.

КПРФ ЛДПР Леонид Слуцкий Центризбирком Владислав Даванков Владимир Путин Николай Харитонов
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