Полисы ОСАГО "синяя карта" начнут оформлять с апреля в РФ и с марта в Белоруссии

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Полисы международного ОСАГО "синяя карта" начнут оформляться российскими автовладельцами для поездок в Белоруссию с 1 апреля 2024 года. Об этом сообщил исполнительный директор бюро "Зеленая карта" Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Разуван на пресс-конференции в четверг.

"В РСА, в Бюро "Зеленая карта" союза определили, что начнем выдавать с 1 апреля этого года. Соответственно, через месяц представим белорусским коллегам, в том числе для передачи проверяющим органам, образцы сертификатов "синяя карта", - сообщил Разуван.

Он напомнил, что с момента ожидаемого, но очень резкого решения о приостановке членства РФ в международной системе автогражданской ответственности "Зеленая карта", после заключения двустороннего соглашения с бюро по транспортному страхованию Белоруссии о продолжении взаимодействия для водителей обеих стран ничего не изменилось. Они продолжают оформлять полисы на зеленых бланках до полного исчерпания их запаса у автостраховщиков. По словам Разувана, "еще год параллельно будут действовать полисы на зеленых и синих бланках для водителей, совершающих поездки по территории союзного государства, переоформлять полисы не потребуется".

"Согласно статистике РСА, со 2 сентября 2023 года мы выдали для поездок в Республику Беларусь 150 тыс. карт. За весь 2023 год выдали более 500 тыс. карт с территорией действия на Беларусь (в том числе в этом продукте было расширение на Азербайджан и Молдову). Но 90% поездок, как мы оцениваем, было совершено в Республику Беларусь", - сказал Разуван.

За тот же период из Белоруссии в РФ с полисами международного ОСАГО въехало 140 тыс. водителей, согласно данным транспортного бюро этого государства.

"Я считаю, что мы совместно с белорусскими коллегами достигли главного – у нас никакого перерыва в обеспечении страхованием ни перевозчиков, ни обычных граждан, несмотря на решение Брюсселя, не произошло", - сделал вывод представитель РСА.

Заместитель генерального директора Белорусского бюро по транспортному страхованию Виктор Лукашевич отметил, что на территории республики "синие карты" появятся раньше: "В январе согласуем вид нового сертификата и поставим в известность наших российских коллег, и по всей видимости, где-нибудь с 1 марта можно будет использовать уже их в полной мере". Еще предстоит согласовывать визуальную форму полиса, он будет светло-синего цвета, добавил Лукашевич.

Говоря о валюте платежей, в которых будут производиться страховые возмещения по "синей карте", он обратил внимание на то, что расширено использование национальных валют.

"Когда мы находились в системе "Зеленая карта", то, как правило, платежи проходили в евро, хотя допускались также расчеты в национальной валюте. Сейчас в расчетах с нашими российскими коллегами мы часто используем при платежах в Россию российский рубль, когда производят платежи в нашу сторону, то используется наш белорусский рубль в большинстве случаев", - сказал Лукашевич.