ЦБ считает возможным оформлять ОСАГО гражданам стран, с которыми нет договора об инфообмене

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Банк России считает возможными оформление договора ОСАГО для владельцев транспортных средств с правами иностранных государств, даже если с этим государством на заключен договор информационного обмена, следует из информационного письма регулятора.

"Отсутствие международного договора Российской Федерации, являющего основанием для предоставления органом (организацией), выдавшим (выдавшей) иностранное национальное или международное водительское удостоверение, сведений о таких водительских удостоверениях страховщикам, по мнению Банка России, не является основанием для отказа в заключении договора ОСАГО и не лишает страховщика права учитывать сведения о стаже управления транспортным средством, указанные в иностранных национальных или международных водительских удостоверениях или иных документах, выданных компетентными органами иностранных государств", - говорится в нем.

Как пояснили "Интерфаксу" в ЦБ, речь идет о ситуациях, при которых нет возможности проверить информацию о конкретном водителе из-за отсутствия межгосударственного обмена такой информацией.

"Когда в полис ОСАГО вписывается лицо, допущенное к управлению (транспортным средством - прим. ИФ) из иностранного государства, и у него водительское удостоверение иностранного государства, то как учитывать его стаж? Дело все в том, что никаких правил в международных конвенциях на этот счет нет - это первый момент. Второй момент в том, что зачастую, водительское удостоверение выдано на языке той страны, которая его и выдавала. Третье, самое важное, и сотрудники страховщика, и агенты далеко не всегда разбираются в этих международных языках. Поэтому действительно, возникали споры на тему того, как это все учитывать или не учитывать. Например, написано в правах, что у водителя столько-то лет стажа, так ли это, ни один агент определить реально не может. ЦБ дал разъяснение: если из водительского удостоверения можно определить, что таков водительский стаж человека, то он должен учитываться. У нас еще есть электронный полис. Там все данные по водителю проверяются путем взаимодействия с базами данных. Соответственно здесь не может быть никакого взаимодействия с базой данных иностранного государства. И ЦБ считает, что и это не является основанием для отказа в заключении договора ОСАГО", - объяснили агентству в Российском союзе автостраховщиков (РСА).