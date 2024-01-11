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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Минобороны РФ сообщило об отражении контратак ВСУ на купянском направлении

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие за минувшие сутки отразили на купянском направлении четыре контратаки штурмовых групп 32-й механизированной бригады ВСУ в районе Синьковки Харьковской области, сообщило министерство обороны РФ в четверг.

"Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области и Терны Донецкой народной республики. Противник потерял до 85 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, три автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства", - информирует ведомство.

По его данным, на краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке армейской авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение скоплениям живой силы и техники противника в районе Серебрянского лесничества. Потери противника составили до 160 военнослужащих, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация".

На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с оперативно-тактической, армейской авиацией и артиллерией, нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 42-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка и Клещеевка (ДНР). Общие потери противника на данном направлении за сутки составили до 260-ти военнослужащих, два бронетранспортера, 15 автомобилей, а также гаубицы: Д-20 и "Мста-Б", говорится в сводке.

На южнодонецком направлении действиями подразделений группировки войск "Восток" при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение опорным пунктам 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Павловка (ДНР). ВСУ потеряли более 145 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Акация", сказано в пресс-релизе.

"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск, используя удары авиации и огонь артиллерии, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 118-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - сообщает министерство обороны РФ.

По его сведениям, на херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили до 30 военнослужащих, четыре автомобиля, гаубицу Д-20.

Поражены два склада с боеприпасами ВСУ, 119 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 126 районах, заявили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 29 украинских дронов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, а также перехвачен один реактивный снаряд HIMARS.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 567 самолетов, 265 вертолетов, 10609 беспилотных летательных аппаратов, 447 зенитных ракетных комплексов, 14563 танка и других боевых бронированных машин, 1202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7692 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 17310 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказали в Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 января 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина
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