Арбитраж ЯНАО запретил GTLK Europe вести тяжбу в Ирландии из-за 37 самолетов

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа удовлетворил иск "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК) к ирландской структуре GTLK Europe DAC и ее ликвидаторам, истец просил запретить ответчику продолжать тяжбу в Высоком суде Ирландии с целью изъятия у ГТЛК 37 самолетов.

"Иск удовлетворить полностью", - говорится в картотеке арбитражных дел.

Иск ГТЛК подала 30 ноября, а 5 декабря дополнила его заявлением о принятии обеспечительных мер. 6 декабря суд принял к рассмотрению иск, но при этом отказался удовлетворять ходатайство об обеспечении.

11 декабря ГТЛК повторно подала заявление об обеспечительных мерах. В нем компания сослалась на то, что ликвидаторы инициировали судебный процесс в Высоком суде Ирландии, "целью которого является противоправное изъятие 37 воздушных судов из законной собственности ГТЛК, зарегистрированной в установленном порядке". Речь идет о 19 Boeing 777/737, 16 Airbus семейства A320 и двух Bombardier CRJ 200.

"Как указывает заявитель, удовлетворение требований ликвидаторов в Ирландском суде приведет к невозможности нормальной эксплуатации воздушных судов, которые составляют существенную долю всего российского исправного авиапарка, поскольку воздушные суда будут задерживаться аэропортами по всему миру, и нанесет существенный ущерб ГТЛК, так как предоставит основания для предъявления и других требований в иностранных юрисдикциях - в частности, по страховым спорам, поскольку в иностранном контуре воздушные суда могут быть объявлены угнанными", - говорилось в определении.

28 ноября ГТЛК получила от ликвидаторов письмо о том, что первое слушание в Ирландском суде назначено на 5 декабря, сказано в определении. А в письме, полученном 6 декабря, компанию известили о назначении слушания в Ирландском суде по существу требований ликвидаторов на 14 декабря. Там также было указано, что слушания 5 декабря состоялись, и Ирландский суд "готов рассмотреть требования ликвидаторов по существу вне зависимости от наличия у ГТЛК возражений против юрисдикции Ирландского суда и факта явки или неявки представителей ГТЛК в заседание".

12 декабря суд удовлетворил заявление ГТЛК о принятии обеспечительных мер.

"Заявитель считает, что непринятие обеспечительных мер при вынесении Ирландским судом решения по существу требований ликвидаторов 14.12.2023 приведет к неисполнимости судебного акта по настоящему делу (. . .) Рассмотрев заявление ГТЛК о принятии обеспечительных мер и приложенные к нему документы, суд считает его подлежащим удовлетворению", - говорилось в определении.

В сентябре 2023 года Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не использовать для полетов за границу (кроме Турции и Белоруссии) самолеты, законтрактованные у GTLK Europe. Рекомендация была связана с риском их ареста, поскольку по решению Высокого суда Ирландии GTLK Europe находится в процессе ликвидации, а ее самолеты попали в список требований кредиторов. В ГТЛК в свою очередь сообщали, что компания предупреждала контрагентов о рисках пользования самолетами вне российского юридического поля и заблаговременно предлагала им заключить контракты с российским юрлицом - АО "ГТЛК".

В ноябре глава ГТЛК Евгений Дитрих сообщил журналистам, что компания перезаключила контракты лизинга пока только по шести из 37 иностранных самолетов, которые до этого были оформлены на GTLK Europe. Речь шла о контрактах с S7. Также, по словам Дитриха, авиакомпания "Ямал" уведомила ГТЛК о намерениях вернуть три Airbus.

Среди контрагентов группы ГТЛК - "Аэрофлот", "Россия", S7.