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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Российские военные обеспечили ротацию специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС.

"На маршруте движения от назначенного места перехода наблюдателей - разрушенного моста у н.п. Каменское с 6:00 до 18:00 был объявлен режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся российскими военнослужащими", - заявили в Минобороны РФ.

Там отметили, что при проведении осмотра дороги в районах перехода российскими военнослужащими были зафиксированы неразорвавшиеся украинские боеприпасы.

"Несмотря на наличие не разминированных ВОП, российские военнослужащие обеспечили безопасный переход наблюдателей миссии и их доставку на станцию", - заявили в ведомстве.

Ранее в четверг сообщалось об очередной ротации специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС. "В составе миссии четыре инспектора. И их задача, как и прежде – наблюдение и оценка состояния безопасности станции, как эксплуатационной, так и физической", - говорилось в сообщении в телеграм-канале станции.

Минобороны РФ МАГАТЭ ЗАЭС
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