На ЗАЭС прибыли новые инспекторы МАГАТЭ

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Ротация специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прошла в четверг на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в Энергодаре, сообщается в телеграм-канале станции.

"В составе миссии четыре инспектора. И их задача, как и прежде – наблюдение и оценка состояния безопасности станции, как эксплуатационной, так и физической", - говорится в сообщении.

Ротация специалистов прошла в 15-й раз с 1 сентября 2022 года. На ЗАЭС посменно дежурят несколько специалистов МАГАТЭ. Предыдущая ротация состоялась 5 декабря.

Запорожская АЭС – самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").