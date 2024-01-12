Путин назвал ключевое направление работы прокуратуры

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин назвал содействие в своевременном исполнении гособоронзаказа ключевым направлением работы прокуратуры.

"Среди приоритетных задач - выявление и устранение нарушений социальных и трудовых прав граждан, контроль за чётким соблюдением законных прав, выплат и льгот для участников специальной военной операции и их семей. И конечно, отмечу такое ключевое направление, как обеспечение интересов страны в сфере обороны и безопасности, содействие в достижении целей специальной военной операции, в чётком и своевременном исполнении заданий гособоронзаказа", - сказал Путин в опубликованном на сайте Кремля видеообращении по случаю Дня работника прокуратуры.

Президент отметил, что "следует также наращивать усилия в борьбе с преступностью и экстремизмом, коррупцией и нецелевым расходованием бюджета".

"В условиях антироссийских санкций, в рамках антикризисных мер особое внимание нужно уделять надзору за соблюдением законодательства в сфере экономики", - сказал в видеообращении Путин.