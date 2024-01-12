Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:15

Володин призвал Генпрокуратуру жестче реагировать на тех, "кто не ту дверь открыл"

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что Генпрокуратура должна жестче реагировать на случаи попрания моральных ценностей в стране.

В РоссииСуд оштрафовал Ивлееву на 100 тыс. руб. за организацию "почти голой" вечеринкиСуд оштрафовал Ивлееву на 100 тыс. руб. за организацию "почти голой" вечеринкиЧитать подробнее

Он сказал об этом на торжественном заседании, посвященном Дню работника прокуратуры, комментируя резонансную историю с так называемой голой вечеринкой, сообщает сайт Думы. .

"Хотелось бы, чтобы Генеральная прокуратура в случаях, когда кто-то дверь не ту открыл, реагировала более жестко. Общество несогласно с тем, когда начинают наши ценности перечеркивать, игнорировать, и правильно, чтобы мы в таких случаях все реагировали и защищали нашу страну", - заявил спикер.

Он также отметил, что между Госдумой и надзорным ведомством налажена конструктивная работа: за минувший год депутаты направили в прокуратуру более 18,5 тысячи обращений. Еще он призвал прокуроров взять на контроль ситуацию со сбоями теплоснабжения в регионах.

Володин принял участие в торжественном заседании, посвященном Дню работника прокуратуры. Он вручил благодарности председателя Думы и почетные грамоты сотрудникам ведомства. Решение о награждении сотрудников прокуратуры было поддержано всеми фракциями, отметил спикер.

Вячеслав Володин Генпрокуратура
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минобороны РФ сообщило о сбитом украинском дроне над Белгородской областью

Суд в РФ удовлетворил иск "Газпрома" к "Нафтогазу Украины"

Суд в РФ удовлетворил иск "Газпрома" к "Нафтогазу Украины"
Операция США и союзников против хуситов

В Кремле назвали нелегитимными удары США и Великобритании по Йемену

МИД России пообещал "болезненные меры" в случае конфискации активов РФ на Западе

МИД России пообещал "болезненные меры" в случае конфискации активов РФ на Западе

Apple в кассации хочет добиться отмены решения ФАС о штрафе в 1,2 млрд руб.

Apple в кассации хочет добиться отмены решения ФАС о штрафе в 1,2 млрд руб.

Бывший завод Volkswagen в Калуге должны перезапустить в I полугодии

Бывший завод Volkswagen в Калуге должны перезапустить в I полугодии

Российские противолодочные самолеты выполнили полет недалеко от границы с США

Сотрудника пензенского режимного объекта задержали за сотрудничество со спецслужбой Польши

США ввели санкции против трех юрлиц и физлица из РФ за передачу ракет из КНДР

"Русский добровольческий корпус" внесли в список террористических организаций

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });