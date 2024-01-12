Володин призвал Генпрокуратуру жестче реагировать на тех, "кто не ту дверь открыл"

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что Генпрокуратура должна жестче реагировать на случаи попрания моральных ценностей в стране.

Он сказал об этом на торжественном заседании, посвященном Дню работника прокуратуры, комментируя резонансную историю с так называемой голой вечеринкой, сообщает сайт Думы. .

"Хотелось бы, чтобы Генеральная прокуратура в случаях, когда кто-то дверь не ту открыл, реагировала более жестко. Общество несогласно с тем, когда начинают наши ценности перечеркивать, игнорировать, и правильно, чтобы мы в таких случаях все реагировали и защищали нашу страну", - заявил спикер.

Он также отметил, что между Госдумой и надзорным ведомством налажена конструктивная работа: за минувший год депутаты направили в прокуратуру более 18,5 тысячи обращений. Еще он призвал прокуроров взять на контроль ситуацию со сбоями теплоснабжения в регионах.

Володин принял участие в торжественном заседании, посвященном Дню работника прокуратуры. Он вручил благодарности председателя Думы и почетные грамоты сотрудникам ведомства. Решение о награждении сотрудников прокуратуры было поддержано всеми фракциями, отметил спикер.