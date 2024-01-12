Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:15

В Златоусте тушат крупный пожар на предприятии

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В Златоусте произошел пожар на предприятии, сначала там загорелся деревообрабатывающий цех, затем огонь перекинулся на кровлю административного здания, следует из сообщений МЧС.

Сначала площадь возгорания составляла 500 квадратных метров, затем она удвоилась.

Из горевшего цеха самостоятельно эвакуировались 13 человек. В пресс-службе управления МЧС по Челябинской области "Интерфаксу" уточнили, что информации о пострадавших не поступало.

Затем региональное управление МЧС сообщило, что пожар локализовали на площади 1560 квадратных метров.

МЧС Златоуст Челябинская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сотрудника пензенского режимного объекта задержали за сотрудничество со спецслужбой Польши

США ввели санкции против трех юрлиц и физлица из РФ за передачу ракет из КНДР

"Русский добровольческий корпус" внесли в список террористических организаций

ЦБ еще год не будет наказывать банки за работу с клиентами с заблокированными сайтами

Что произошло за день: четверг, 11 января

Доллар подешевел на "Мосбирже" на 74 копейки, евро - на 84,25 копейки

Сергею Удальцову предъявлено обвинение в оправдании терроризма

Сергею Удальцову предъявлено обвинение в оправдании терроризма

Минюст выступил против предложения обязать ПАО иметь дивидендную политику

Х5 отчиталась о восстановлении поставок курятины в магазины в регионах

Аэропорт в столице Карелии закроют на весь май

Аэропорт в столице Карелии закроют на весь май
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });