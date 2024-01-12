В Златоусте тушат крупный пожар на предприятии

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В Златоусте произошел пожар на предприятии, сначала там загорелся деревообрабатывающий цех, затем огонь перекинулся на кровлю административного здания, следует из сообщений МЧС.

Сначала площадь возгорания составляла 500 квадратных метров, затем она удвоилась.

Из горевшего цеха самостоятельно эвакуировались 13 человек. В пресс-службе управления МЧС по Челябинской области "Интерфаксу" уточнили, что информации о пострадавших не поступало.

Затем региональное управление МЧС сообщило, что пожар локализовали на площади 1560 квадратных метров.