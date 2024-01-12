В Златоусте пожарные ликвидировали открытое горение на предприятии
Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В Златоусте пожарные потушили крупный пожар на предприятии. В управлении МЧС по Челябинской области сообщили, что открытое горение было ликвидировано к 12:30 (10:30 мск).
Возгорание ранее было локализовано на площади 1560 квадратных метров.
Сначала на предприятии загорелся деревообрабатывающий цех, площадь пожара составляла 500 квадратных метро. Затем огонь перебросился на крышу административно-бытового здания, площадь возгорания удвоилась.
Сообщалось, что из цеха самостоятельно вышли 13 человек, сведений о пострадавших не поступало.