Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:15

В Златоусте пожарные ликвидировали открытое горение на предприятии

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В Златоусте пожарные потушили крупный пожар на предприятии. В управлении МЧС по Челябинской области сообщили, что открытое горение было ликвидировано к 12:30 (10:30 мск).

Возгорание ранее было локализовано на площади 1560 квадратных метров.

Сначала на предприятии загорелся деревообрабатывающий цех, площадь пожара составляла 500 квадратных метро. Затем огонь перебросился на крышу административно-бытового здания, площадь возгорания удвоилась.

Сообщалось, что из цеха самостоятельно вышли 13 человек, сведений о пострадавших не поступало.

Златоуст МЧС Челябинская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Бывший завод Volkswagen в Калуге должны перезапустить в I полугодии

Бывший завод Volkswagen в Калуге должны перезапустить в I полугодии

Российские противолодочные самолеты выполнили полет недалеко от границы с США

Сотрудника пензенского режимного объекта задержали за сотрудничество со спецслужбой Польши

США ввели санкции против трех юрлиц и физлица из РФ за передачу ракет из КНДР

"Русский добровольческий корпус" внесли в список террористических организаций

ЦБ еще год не будет наказывать банки за работу с клиентами с заблокированными сайтами

Что произошло за день: четверг, 11 января

Доллар подешевел на "Мосбирже" на 74 копейки, евро - на 84,25 копейки

Сергею Удальцову предъявлено обвинение в оправдании терроризма

Сергею Удальцову предъявлено обвинение в оправдании терроризма

Минюст выступил против предложения обязать ПАО иметь дивидендную политику

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });