В Златоусте пожарные ликвидировали открытое горение на предприятии

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В Златоусте пожарные потушили крупный пожар на предприятии. В управлении МЧС по Челябинской области сообщили, что открытое горение было ликвидировано к 12:30 (10:30 мск).

Возгорание ранее было локализовано на площади 1560 квадратных метров.

Сначала на предприятии загорелся деревообрабатывающий цех, площадь пожара составляла 500 квадратных метро. Затем огонь перебросился на крышу административно-бытового здания, площадь возгорания удвоилась.

Сообщалось, что из цеха самостоятельно вышли 13 человек, сведений о пострадавших не поступало.