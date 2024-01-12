Сотрудника пензенского режимного объекта задержали за сотрудничество со спецслужбой Польши

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - ФСБ задержала в Пензенской области сотрудника особо режимного предприятия, сотрудничавшего с польской спецслужбой за помощь в выезде из РФ.

По версии следствия, задержанный установил контакты с представителем спецслужб Польши для передачи сведений о деятельности предприятия в обмен на помощь в переезде за границу.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий задокументированы противоправные действия фигуранта, направленные на сбор сведений об объемах производства предприятия в рамках государственного оборонного заказа, которые стали ему известны в ходе осуществления служебной деятельности", - добавили в ЦОС.

Мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело ст. 275.1 ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством") УК России, сообщили в спецслужбе.