Глава Минобороны Польши провел переговоры с американскими сенаторами

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш провел переговоры с сенаторами от Демократической и Республиканской партий Соединенных Штатов.

"Угрозы для восточного фланга НАТО и помощь Украине обсудили с сенаторами Крисом Кунсом и Майклом Раундсом (представляют Демократическую и Республиканскую партии США соответственно - ИФ)", - говорится в сообщении.

Глава польского Минобороны отметил, что "хорошие отношения с США являются необычайно важными с точки зрения нашей безопасности".

Оба сенатора ранее отметились поддержкой Украины и санкций в отношении России.