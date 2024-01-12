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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:44

Глава Минобороны Польши провел переговоры с американскими сенаторами

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш провел переговоры с сенаторами от Демократической и Республиканской партий Соединенных Штатов.

"Угрозы для восточного фланга НАТО и помощь Украине обсудили с сенаторами Крисом Кунсом и Майклом Раундсом (представляют Демократическую и Республиканскую партии США соответственно - ИФ)", - говорится в сообщении.

Глава польского Минобороны отметил, что "хорошие отношения с США являются необычайно важными с точки зрения нашей безопасности".

Оба сенатора ранее отметились поддержкой Украины и санкций в отношении России.

НАТО США Польша
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