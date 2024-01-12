Завершение строительства Артемовской ТЭЦ-2 в Приморье сдвинуто на 2027 год

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Завершение строительства Артемовской ТЭЦ-2 мощностью 440 МВт в Приморском крае намечено на 2027 год. Об этом сообщила Главгосэкспертиза России, выдавшая положительное заключение по проектной документации нового энергообъекта.

Ранее сообщалось, что ПАО "РусГидро" начало возведение Артемовской ТЭЦ-2 в сентябре 2023 года. Завершение строительства и пуск энергоблоков были намечены на 2026 год.

Согласно вышедшему в декабре 2023 года распоряжению правительства РФ, поставка мощности с Артемовской ТЭЦ-2 должна начаться не позднее 1 января 2027 года.

В сообщении Главгосэкспертизы отмечается, что новая станция будет работать на природном газе, в качестве аварийного принято дизельное топливо.

Установленная электрическая мощность составит 440 МВт, тепловая мощность – 456 Гкал/ч.

Новая электростанция заменит планируемую к постепенному выводу из эксплуатации Артемовскую ТЭЦ, работающую на угле с 1936 года.

"Проектируемая ТЭЦ-2 представляет собой сложный комплекс зданий и сооружений, связанных между собой технологическими процессами. В целях обеспечения импортозамещения в проекте предполагается установка современного оборудования, производимого на отечественных энергомашиностроительных предприятиях", - приводятся в сообщении слова главного эксперта проекта Андрея Булахтина.

Проект предусматривает возведение здания главного корпуса общей площадью 30,8 тыс. кв. м и пункта подготовки газа, дизель-генераторную установку, кабельные эстакады.

Ранее сообщалось, что газотурбинные установки для станции поставят "Силовые машины", паровые турбины – "УТЗ", котлы – подольское предприятие "ЗиО".

Артемовская ТЭЦ-2 входит в число шести проектов "РусГидро" по модернизации тепловой энергетики Дальнего Востока.

ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет более 38 ГВт.