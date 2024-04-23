"ЛУКОЙЛ-Пермь" заменит газовые турбины Capstone на отечественные

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - ООО "ЛУКОЙЛ-Пермь" на южных промыслах в Пермском крае заменит зарубежные газовые турбины Capstone на произведенные ПАО "Кадви" (Калуга), сообщило корпоративное издание "ЛУКОЙЛа" "Северные ведомости".

Всего программа предусматривает установку на южных промыслах 20 турбин "Кадви", рассчитанных на утилизацию более 5 млн кубометров попутного нефтяного газа в год. Три из них смонтированы в 2023 году.

План 2024 года предусматривает запуск сразу 15 турбин на четырех месторождениях: четырех на Сыповском, двух на Степановском, семи на Москудьинском и двух на Малоусинском.

В целом, отмечается в сообщении, на объектах территориально-производственного предприятия "Чернушканефтегаз" до 2027 года будут демонтированы все газовые микротурбины Capstone, выработавшие свой ресурс.

По данным предприятия, турбины производства "Кадви" компактны и работают на разных видах топлива, включая неочищенный попутный газ, природный газ (метан), сжиженный газ, пропан-бутан, биогаз, а также дизельное топливо и керосин. Газотурбинные энергоустановки работают в автоматическом режиме как параллельно с энергосетью, так и автономно.

"ЛУКОЙЛ-Пермь" после реорганизации в форме присоединения "ЛУКОЙЛ-Коми" владеет лицензиями на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородов на территории Пермского края, Удмуртии, Башкирии и Коми, а также Ненецкого автономного округа. Текущие извлекаемые запасы по всем категориям составляют более 1 млрд тонн нефти.