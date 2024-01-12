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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:15

Военные РФ сорвали попытки ВСУ переправить диверсантов на левый берег Днепра

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что в течение недели сорваны попытки переправки украинских сил на левый берег Днепра.

"На херсонском направлении упреждающими действиями российских войск и комплексным огневым поражением противника сорваны попытки украинских диверсионных групп переправиться на левый берег Днепра и на острова", - сообщило Минобороны РФ в пятницу.

"Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 35-й и 38-й бригад морской пехоты, 121-й бригады теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Михайловка, Тягинка, Ивановка, Саблуковка и Качкаровка Херсонской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"В результате действий российских войск противник потерял убитыми и ранеными до 275 военнослужащих, танк, 21 автомобиль, 15 лодок и семь орудий полевой артиллерии", - заявило министерство.

Хроника 24 февраля 2022 года – 12 января 2024 годаВоенная операция на Украине
Днепр ВСУ Минобороны
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