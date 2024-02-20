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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:18

Путин назвал действия ВСУ на левом берегу Днепра безрассудными

Президент РФ не исключил их повторения

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Украинские военные на левом берегу Днепра осуществляли "абсолютно безрассудные действия", они могут повториться, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Безусловно, противник осуществляет, с военной точки зрения, абсолютно безрассудные действия, но это как ловушка, причем, они лезут, лезли и лезли в эту ловушку. Но как бы там ни было, судя по той практике, которую мы наблюдаем, эти безрассудные действия могут и повториться", - сказал Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и попросил иметь это в виду, в том числе, командирам на месте.

В свою очередь министр заметил, что "это дорога в один конец". "Нам в принципе, конечно, с одной стороны, понятно, к чему это делается и приурочивается к странным датам. Это у нас либо "Рамштайну", как начинается какая-то активность, когда они там собираются и обсуждают, как помочь Украине, либо это принятие бюджета и выделение средств и Пентагону, и на помощь Украине", - сказал Шойгу, напомнив, что в прошлом году начались активные действия на херсонском направлении, когда нужно было показать хоть какой-то успех.

Владимир Путин ВСУ Днепр Сергей Шойгу Минобороны РФ
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