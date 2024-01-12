Уральский завод гражданской авиации проводит испытания самолета ЛМС-901 "Байкал"

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА, входит в ГК "Динамика") проводит сертификационные испытания легкого многоцелевого самолета (ЛМС-901) "Байкал", сообщается на сайте правительства РФ.

Этот самолет, а также УТС-800, приступивший к летным испытаниям в 2023 году, были представлены вице-премьеру, министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову в рамках его рабочей поездки на предприятие в пятницу.

УЗГА является главным резидентом второй очереди особой экономической зоны "Титановая долина", где строится новый авиационный кластер. Как сообщалось, в конце декабря 2023 года новые производственные корпуса предприятия на площадке "Уктус" были введены в эксплуатацию. На строительство второй очереди проекта по локализации высокотехнологичного производства авиатехники был выделен из федерального бюджета инфраструктурный кредит в размере 1,2 млрд рублей. В конце 2024 года ожидается ввод в эксплуатацию многофункционального производственного корпуса площадью более 10,4 тыс. кв. метров.

Кроме того, строительство еще одного завода для сборки самолетов "Байкал" ведется в ТОР "Хабаровск". АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" уже приступило к работам, завершить которые намерено в июне 2025 года. Затем планирует передать готовую инфраструктуру в льготную аренду резиденту ТОР – компании "Спецавиатехника" ("дочка" УЗГА), которая будет производить воздушные суда.

Стоимость проекта, который также предусматривает создание сборочного испытательного центра и авиационного учебного центра по подготовке летного и технического состава – 2,2 млрд рублей.

"Байкал" – легкий многоцелевой самолет, предназначенный для использования на местных воздушных линиях и авиационных работ. Рассчитан на перевозку до 9 пассажиров или до 2 тонн груза на дальность 1,5-3 тыс. км. Может эксплуатироваться на грунтовых взлетно-посадочных полосах, предусмотрена возможность использования лыжного или поплавкового шасси.

Согласно программе развития авиатранспортной отрасли, первые поставки "Байкалов" ожидаются в 2024 году (5 единиц), всего до 2030 года должно быть произведено 154 таких самолета.

"Уральский завод гражданской авиации" ведет работы по легкому многоцелевому самолету "Байкал" и турбовинтовому региональному самолету "Ладога", которые должны прийти на смену самолетам местных воздушных линий Ан-2, а также региональным Як-40, Ан-24 и Ан-26. Входящий в состав УЗГА дивизион "Двигатели" разрабатывает турбовальный двигатель ВК-800СМ.