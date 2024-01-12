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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:44

Самолет Як-42 выкатился за пределы ВПП аэропорта Архангельск

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Архангельский следственный отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ проводит доследственную проверку из-за выкатившегося за пределы ВВП воздушного судна, сообщает пресс- служба управления.

"Вечером 12 января поступило сообщение о том, что в аэропорту "Талаги" Архангельска воздушное судно Як-42, рейс Амдерма-2 (остров Южный архипелага Новая Земля - ИФ) - Талаги при посадке выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, добавили в ведомстве.

Согласно расписанию на сайте международного аэропорта "Архангельск" ("Талаги") имени Федора Абрамова, из Амдермы-2 в Архангельск совершало рейс воздушное судно авиакомпании "Арктика".

Архангельск Новая Земля
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