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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:44

Выкатившийся с ВПП в аэропорту Архангельска Як-42 отбуксирован на стоянку

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Аэропорт Талаги Архангельска открылся после инцидента с выкатом Як-42 за пределы взлетно-посадочной полосы (ВВП) накануне, самолет отбуксирован на стоянку, сообщили в Росавиации.

"Архангельский аэропорт Талаги открылся в субботу, 13 января, в 01:40 по Москве. Самолет Як-42Д авиакомпании "Арктика" отбуксирован на стоянку", - говорится в сообщении.

В агентстве отметили, что квалифицировали произошедшее как серьезный авиационный инцидент.

Ранее сообщалось, что архангельским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ проводится доследственная проверка случившегося.

Вечером в пятницу воздушное судно Як-42, рейс Амдерма-2 (остров Южный архипелага Новая Земля - ИФ) - Талаги при посадке выкатилось за пределы ВВП. Никто не пострадал.

Архангельск Новая Земля СК РФ
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