Сильный пожар произошел на складе Wildberries на юге Петербурга

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Пожар охватил складское помещение в Пушкинском районе на юге Петербурга, сообщается в официальном телеграм-канале МЧС России.

Сообщается, что площадь пожара составляет уже 1000 кв. м. На месте работают 83 специалиста и 20 единиц техники.

Как уточняется в телеграм-канале регионального управления МЧС, информация о возгорании на складском комплексе на Московском шоссе, 153 в Пушкинском районе поступила в 07:42.

В 08:01 пожару был присвоен повышенный № 2. Сведений о пострадавших на текущий момент нет.

Согласно данным 2ГИС, по адресу: Московское шоссе, 153, корпус 2, расположен склад компании Wildberries.