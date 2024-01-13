Площадь пожара на складе Wildberries в Петербурге достигла 50 тыс. кв. м
Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Площадь пожара в складском комплексе в Пушкинском районе Петербурга выросла до 50 000 кв. метров.
Пожару присвоен четвертый ранг сложности.
Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.
Ранее МЧС сообщало о возгорании на складе на Московском шоссе, 153 в Пушкинском районе. По этому адресу расположен склад компании Wildberries.
Прокуратура Пушкинского района Петербурга начала проверку.