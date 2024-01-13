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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:44

Площадь пожара на складе Wildberries в Петербурге достигла 50 тыс. кв. м

Площадь пожара на складе Wildberries в Петербурге достигла 50 тыс. кв. м
Архивное фото
Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Площадь пожара в складском комплексе в Пушкинском районе Петербурга выросла до 50 000 кв. метров.

Пожару присвоен четвертый ранг сложности.

Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.

Ранее МЧС сообщало о возгорании на складе на Московском шоссе, 153 в Пушкинском районе. По этому адресу расположен склад компании Wildberries.

Прокуратура Пушкинского района Петербурга начала проверку.

Wildberries Петербург
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