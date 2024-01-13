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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

В Энгельсе устранили аварию, приведшую к снижению параметров подачи тепла в дома

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Коммунальные службы устранили крупную аварию на ТЭЦ в городе Энгельсе Саратовской области, сообщил "Интерфаксу" в субботу министр строительства и ЖКХ региона Сергей Соколов.

"Устранен дефект на одном из котлов ТЭЦ-3, из-за которого были понижены параметры подачи тепла в жилые дома и на объекты социальной сферы. Ситуация нормализована", - сказал он.

Соколов уточнил, что параметры подачи тепла были аварийно понижены в 375 многоквартирных жилых домах Энгельса, где проживает 117 тыс. человек, а также на 51 объекте социальной сферы.

В настоящее время в Энгельсе минус 20 градусов.

Энгельс Саратовская область
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