В тульском Новомосковске без тепла остались 372 дома, 16 садов и больница

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В Новомосковске Тульской области в результате аварии на Новомосковской ГРЭС ограничена подача тепла в 372 многоквартирных жилых дома и на ряд социальных объектов, сообщила пресс-служба правительства региона.

Снижена температура подачи теплоносителя в 10 школах, 16 детских садах и в одной больнице.

Сообщается, что на Новомосковской ГРЭС из строя вышел высоковольтный ввод выключателя трансформатора.

Председатель правительства Тульской области Вячеслав Федорищев поручил направить дополнительные ресурсы для скорейшей ликвидации последствий аварии, подготовить необходимые аварийные бригады, направить передвижные электростанции в город.

Ситуация находится на особом контроле губернатора области Алексея Дюмина.

В настоящее время температура воздуха в Тульской области составляет -13 градусов. После морозов в ночные часы до -30 градусов в понедельник в регионе ожидается потепление до -4.