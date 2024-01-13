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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

В Минобрнауки исключили централизованное повышение платы за обучение в госвузах

В Минобрнауки исключили централизованное повышение платы за обучение в госвузах
Фото: Getty Images

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В России не будет централизованно повышаться плата за обучение для студентов государственных вузов, заверили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Допускаем корректировку цен некоторыми университетами в пределах инфляции", - сообщили в ведомстве.

"Дискуссия по поводу резкого повышения цен на высшее образование связана с заявлениями руководителей отдельных частных вузов, бизнес-модель которых, как они, видимо, посчитали, не очень хорошо работает", - отметили в Минобрнауки.

Там также пояснили, что большинство студентов в России обучаются в государственных вузах бесплатно.

Ранее в СМИ появилась информация, что вузы РФ могут увеличить стоимость платного обучения на 2024-2025 учебный год на 10-12%. Об этом "Известиям" сообщали в Ассоциации негосударственных вузов России.

Минобрнауки
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