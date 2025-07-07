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Минобрнауки сообщило об увеличении стоимости обучения в вузах РФ за год на 12%

Минобрнауки сообщило об увеличении стоимости обучения в вузах РФ за год на 12%
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Стоимость обучения в российских вузах в 2025 году выросла на 12% по сравнению с прошлым годом, в том числе по Москве - почти на 16%, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минобрнауки РФ в понедельник.

"По результатам предварительного мониторинга установления стоимости платного высшего образования средний рост стоимости обучения в 2025 году по сравнению с 2024 годом составил 12%, в том числе по Москве - 15,7%, Санкт-Петербургу - 11,1%, по остальным регионам - 11,3%", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в 2025 году уровень платы за обучение в год по программам бакалавриата в среднем по России не превышает 2,4 среднемесячной зарплаты по региону.

"В России достигнут высокий уровень доступности высшего образования: количество бюджетных мест в 2025 году по сравнению с 2020 годом увеличилось более чем на 77 тыс. - с 541 741 до 619 610. При этом региональным вузам, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, на новый учебный год установлено 428 тыс. мест, или 73% от общего их количества", - заявили в министерстве.

Там уточнили, что свыше 60% выпускников одиннадцатых классов обеспечены возможностью поступления по очной форме обучения на бюджетной основе.

Минобрнауки РФ
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