На выставке "Россия" зарегистрировали первый в стране брак с использованием биометрии

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В день Воронежской области на выставке "Россия" прошла первая в стране регистрация брака без паспорта, но с использованием биометрических данных, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе международной выставки-форума "Россия".

"На Международной выставке-форуме "Россия" в день Воронежской области прошла одна из самых необычных свадебных церемоний в истории выставки. (...) Церемония бракосочетания показала, как в будущем может происходить регистрация брака без паспорта, но с использованием биометрических данных. Такой проект сейчас находится на стадии разработки", - говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что молодожены стали первыми жителями страны, принявшими участие в демонстрации будущего проекта подтверждения личности сотруднику ЗАГСа не с помощью паспортов, а посредством биометрии.

Законными мужем и женой стали педагоги из села Новая Усмань Воронежской области - 22-летний учитель английского языка Роман Бабаев и 21-летняя учительница начальных классов Дарья Черных.

Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года.

