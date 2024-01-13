Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

На выставке "Россия" зарегистрировали первый в стране брак с использованием биометрии

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В день Воронежской области на выставке "Россия" прошла первая в стране регистрация брака без паспорта, но с использованием биометрических данных, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе международной выставки-форума "Россия".

"На Международной выставке-форуме "Россия" в день Воронежской области прошла одна из самых необычных свадебных церемоний в истории выставки. (...) Церемония бракосочетания показала, как в будущем может происходить регистрация брака без паспорта, но с использованием биометрических данных. Такой проект сейчас находится на стадии разработки", - говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что молодожены стали первыми жителями страны, принявшими участие в демонстрации будущего проекта подтверждения личности сотруднику ЗАГСа не с помощью паспортов, а посредством биометрии.

Законными мужем и женой стали педагоги из села Новая Усмань Воронежской области - 22-летний учитель английского языка Роман Бабаев и 21-летняя учительница начальных классов Дарья Черных.
Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года.

ВДНХ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Площадь пожара на складе Wildberries в Шушарах сократилась до 4 тыс. кв. м

Площадь пожара на складе Wildberries в Шушарах сократилась до 4 тыс. кв. м

Число оставшихся без тепла домов в Липецке выросло до 282

Число оставшихся без тепла домов в Липецке выросло до 282

В Минобрнауки исключили централизованное повышение платы за обучение в госвузах

В Минобрнауки исключили централизованное повышение платы за обучение в госвузах

Wildberries заявил о наличии заключения о соответствии склада в Шушарах всем требованиям

Wildberries заявил о наличии заключения о соответствии склада в Шушарах всем требованиям

Wildberries не обращался в Госстройнадзор за разрешением на ввод склада в Петербурге

Ущерб от пожара на складе Wildberries страховщики оценивают в 10-20 млрд руб.

Погибших и пострадавших во время пожара на складе Wildberries в Петербурге нет

Выдворенного из Латвии военного пенсионера встретили на псковской границе

Wildberries обещал вернуть деньги покупателям после пожара на складе в Шушарах

Wildberries обещал вернуть деньги покупателям после пожара на складе в Шушарах

Пожар на складе Wildberries в Петербурге локализован на площади 70 тыс. кв. м

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });