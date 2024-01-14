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Подача тепла в тульском Новомосковске осуществляется по резервной линии

В РоссииВ тульском Новомосковске без тепла остались 372 дома, 16 садов и больницаВ тульском Новомосковске без тепла остались 372 дома, 16 садов и больницаЧитать подробнее

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В Новомосковске Тульской области теплоснабжение жилых домов и социальных объектов на данный момент осуществляется по резервной линии, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"(...) Были запущены два дополнительных котла (на Новомосковской ГРЭС и ЦТП 1). Продолжается работа по введению третьего котла на ГРЭС", - приводятся в сообщении слова первого заместителя губернатора - председателя правительства Тульской области Вячеслава Федорищева.

По информации пресс-службы, оборудование, необходимое для ремонта вышедшего из строя ввода выключателя трансформатора, планируется доставить к завтрашнему утру из Санкт-Петербурга в Новомосковск вместе с бригадой, осуществляющей монтаж.

"На данный момент отклонение температурного режима по ряду концевых домов на ветках отопления незначительное", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, на Новомосковской ГРЭС из строя вышел высоковольтный ввод выключателя трансформатора.

В результате в 372 многоквартирных домах, 10 школах, 16 детских садах и в одной больнице в городе снижена температура подачи теплоносителя.

Ситуация находится на особом контроле губернатора области Алексея Дюмина.

Новомосковск - второй крупнейший город в Тульской области, один из центров химической промышленности России. Население составляет 120 тыс. человек.

Новомосковская ГРЭС является филиалом Новомосковской акционерной компании "Азот". Установленная электрическая мощность - 233,7 МВт, тепловая мощность - 302,4 Гкал/ч. Новомосковская ГРЭС обеспечивает теплом и горячей водой 60% жилого сектора города и социальные объекты.

Новомосковск
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