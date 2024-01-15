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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:32

Песков назвал "уткой" статью Bild о возможности нападения РФ на НАТО

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Bild не гнушается публиковать "утки", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя материал издания о якобы возможном сценарии нападения России на восточный фланг НАТО.

"Я не стал бы комментировать это сообщение Bild. В последнее время и это издание тоже не гнушается публикации различных "уток", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Ранее Bild выпустил материал, в котором со ссылкой на секретный документ Бундесвера утверждается, что Германия рассматривает возможный сценарий нападения России на восточный фланг НАТО в 2025 году.

Дмитрий Песков НАТО Германия
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