Песков назвал "уткой" статью Bild о возможности нападения РФ на НАТО

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Bild не гнушается публиковать "утки", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя материал издания о якобы возможном сценарии нападения России на восточный фланг НАТО.

"Я не стал бы комментировать это сообщение Bild. В последнее время и это издание тоже не гнушается публикации различных "уток", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Ранее Bild выпустил материал, в котором со ссылкой на секретный документ Бундесвера утверждается, что Германия рассматривает возможный сценарий нападения России на восточный фланг НАТО в 2025 году.