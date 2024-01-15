Песков назвал "уткой" статью Bild о возможности нападения РФ на НАТО
Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Bild не гнушается публиковать "утки", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя материал издания о якобы возможном сценарии нападения России на восточный фланг НАТО.
"Я не стал бы комментировать это сообщение Bild. В последнее время и это издание тоже не гнушается публикации различных "уток", - сказал Песков журналистам в понедельник.
Ранее Bild выпустил материал, в котором со ссылкой на секретный документ Бундесвера утверждается, что Германия рассматривает возможный сценарий нападения России на восточный фланг НАТО в 2025 году.