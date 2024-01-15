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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:32

В НАТО назвали сценарием учений статью Bild о возможном нападении РФ на альянс

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Попавший в распоряжение немецкого таблоида Bild материал о том, что НАТО готовится к возможному нападению России, является сценарием учений, а не секретным анализом разведки, заявил директор Центра передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации Янис Сартс.

Сартс пишет на своей странице в соцсети, что сценарий учений - это всегда воображаемая ситуация для проверки военных возможностей в той или иной области. По его словам, в прошлом такие сценарии были полностью вымышленными, с несуществующими странами и географическими районами, но сейчас в сценариях используются существующие страны и географические районы.

Сартс также подчеркивает, что материал Bild не является секретным анализом разведки, который предсказывает развитие ситуации.

Ранее Bild выпустил материал, в котором со ссылкой на секретный документ Бундесвера утверждается, что Германия рассматривает возможный сценарий нападения России на восточный фланг НАТО в 2025 году.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в понедельник, комментируя публикацию таблоида, сообщил, что Bild не гнушается публиковать "утки".

"Я не стал бы комментировать это сообщение Bild. В последнее время и это издание тоже не гнушается публикации различных "уток", - сказал он журналистам.

НАТО Дмитрий Песков Германия
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