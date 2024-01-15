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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:32

ФАС сможет регулировать тарифы на обслуживание линий управления беспилотниками

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ планирует наделить Федеральную антимонопольную службу (ФАС) полномочиями по регулированию тарифов на обслуживание линий управления и контроля беспилотных авиационных систем (БАС), предоставляемое государственным поставщиком.

Проект постановления, утверждающего правила госрегулирования таких тарифов, опубликован на портале regulation.gov.ru.

Согласно документу, тарифы будут устанавливаться в виде предельных максимальных значений на период не менее трех лет. При их установлении должен применяться метод экономически обоснованных затрат: величина тарифов должна обеспечивать покрытие расходов государственного поставщика (ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения" - ИФ) на оказываемые услуги.

Менять уровень тарифов планируется на основании заявлений государственного поставщика, предложений федеральных органов исполнительной власти, а также по инициативе ФАС.

Публичное обсуждение проекта постановления завершится 25 января.

ФАС
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