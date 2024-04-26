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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

В России ввели правила регулирования тарифов на обслуживание линий управления БПЛА

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Правительство утвердило правила регулирования тарифов на обслуживание линий управления и контроля беспилотных авиационных систем (БАС), предоставляемое государственным поставщиком. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Регулировать тарифы будет Федеральная антимонопольная служба. Она будет устанавливать их в виде максимальных абсолютных значений или в виде индексов к действующему уровню на период не менее трех лет. Менять уровень тарифов можно будет на основании заявлений государственного поставщика (ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения" - ИФ), предложений федеральных органов исполнительной власти, а также по инициативе самой ФАС.

При установлении тарифов должен применяться метод экономически обоснованных затрат: их величина должна обеспечивать покрытие расходов государственного поставщика на оказываемые услуги.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2024 года и будет действовать до 1 сентября 2030 года.

ФАС Правительство БАС
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