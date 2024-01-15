Энергетики подали тепло во все соцучреждения Липецка после аварии

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Отопление включили во всех социальных учреждениях Липецка, попавших в зону отключения из-за аварий на сетях, сообщает пресс-служба правительства региона в понедельник.

"Прогреваются помещения в гимназии №1, где первая смена сегодня учится дистанционно", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что вторую смену в этой гимназии планируется принять очно.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о ликвидации последствий аварий, в результате которых в минувшие выходные без теплоснабжения остались почти 300 многоквартирных домов. Однако, по данным властей, утром в понедельник не во всех домах было отопление из-за промерзших труб.

Губернатор пообещал, что жителям сделают перерасчет за отопление.