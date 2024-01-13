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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Число оставшихся без тепла домов в Липецке выросло до 282

Число оставшихся без тепла домов в Липецке выросло до 282
Архивное фото
Фото: Getty Images

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Без отопления и горячей воды из-за аварии на теплосетях в Липецке остаются 282 дома, сообщила мэр города Евгения Уваркина в телеграм-канале в субботу.

"В связи с тем, что не удалось понизить давление, специалисты АО "Квадра" перешли на другую задвижку. Таким образом временно пришлось увеличить периметр отключений. Без отопления и горячей воды сейчас осталось 282 дома. Управляющие компании, чтобы не допустить размораживания системы, приступили к сливу теплоносителей внутридомовых сетей", - написала она.

По ее словам, к вечеру специалисты завершат ремонт.

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"К 20:00 специалисты АО "Квадра" планируют завершить ремонт сети. К этому времени управляющие компании должны быть готовы подавать теплоноситель в жилые дома", - отметила Уваркина.

Она добавила, что для липчан оборудовано девять пунктов временного размещения. Они находятся в школах и дворцах культуры. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в региональном центре установлен режим повышенной готовности из-за аварии на теплосетях, жителям обещают оказать помощь.

"Провел заседание оперштаба. Ситуация с устранением повреждений на теплосетях в Липецке непростая, но контролируемая. В ночь город задействует максимум сил и средств", - сообщил глава региона.

Уваркина утром 13 января сообщила, что на сетях теплоснабжения произошла авария. Отопление выключили в 27 многоквартирных домах. Позже Артамонов в телеграм-канале написал, что всего зафиксировано три прорыва. Изначально тепло обещали дать в дома в 14:00.

Температура воздуха в Липецке в субботу опускалась до -24 градусов.

Липецк Квадра Игорь Артамонов Евгения Уваркина Липецкая область
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